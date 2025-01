Feuerwerke und Knaller: Was ist in Oberösterreich erlaubt, was verboten?

Denn laut Pyrotechnikgesetz sind Feuerwerkskörper und Knaller der Kategorie F2 – dazu gehören auch Schweizerkracher und Knallfrösche – das ganze Jahr über innerhalb der Ortstafeln verboten. Wenn es keine Ausnahmeverordnung gibt, drohen Strafen bis 3600 Euro.

Was erlaubt ist und was nicht – das richtet sich nach der Art der Silvesterkracher. Feuerwerkskörper sind in die Kategorien F1 bis F4 eingeteilt, zu Ersterer zählen Wunderkerzen und Knallerbsen. Für sie gilt eine Altersbeschränkung von zwölf Jahren. Für unter 16-Jährige wiederum sind F2-Gegenstände wie Mini-Raketen tabu. Für die oberen Kategorien ist nicht nur Volljährigkeit, sondern auch ein Fachkenntnisnachweis erforderlich. Das gilt zum Beispiel für große Raketen (F3) oder Kugelbomben (F4).

Ein falscher Umgang kann tödlich sein. Die Polizei werde daher in der Silvesternacht konsequent agieren, kündigte gestern Innenminister Gerhard Karner (VP) an. Bei Schwerpunktkontrollen an der oberösterreichisch-tschechischen Grenze wurden seit Oktober 640 Kilogramm illegale Pyrotechnik beschlagnahmt. Darunter seien auffällig viele hochgefährliche Böller gewesen, sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. "Wenn diese Geräte in die Luft gehen und sich Leute im Umkreis von einem Meter befinden, sind sie tot." Auf die Käufer kommen nun jeweils mehrere Tausend Euro Strafe zu.

Die Bevölkerung vor gefährlichen Sprengkörpern zu schützen, sei aber nicht die einzige Herausforderung. Insbesondere wegen der Terrorgefahr – die Warnstufe liegt in Österreich weiterhin bei vier von fünf – wird das Polizeiaufgebot deutlich erhöht. Für Silvesterveranstaltungen in Oberösterreich seien "tiefgründige Gefährdungseinschätzungen" gemacht worden, versicherte Pilsl. Aus dem Innenministerium hieß es gestern, dass es "derzeit keine Gefährdungshinweise" gebe, man werde aber mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und technischen Hilfsmitteln wie Drohnen vor Ort sein. Aus Anschlägen wie jenem auf einen Adventmarkt in Magdeburg habe man gelernt.

Autorin Verena Gabriel

