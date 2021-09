LINZ. Die Finanzierung des Feuerwehrwesens auf neue Beine zu stellen, um den Druck auf die einzelnen Feuerwehren zu senken, war eine zentrale Forderung bei der OÖN-Diskussion zur Lage der Feuerwehren in Oberösterreich vor wenigen Tagen.

Nun präsentierten Landeshauptmann Thomas Stelzer, Feuerwehr-Landesrat Wolfgang Klinger und Gemeindereferent Max Hiegelsberger als ersten Schritt ein "Feuerwehrpaket" zur Entlastung der Gemeinden, welches mit 14,5 Millionen Euro dotiert ist. In Zukunft können nun, wie schon in der OÖN-Diskussion angekündigt, Kommandofahrzeuge aus Mitteln des Landes gefördert werden. Bisher blieben die Kosten zum größten Teil bei Gemeinden und Feuerwehren hängen. Allerdings sind nur Kommandofahrzeuge förderfähig, die auch in der Gefahrenabwehr und Entwicklungsplanung als solche vorgesehen sind. Reine "Mannschaftstransporter", wie sie jede Feuerwehr hat, um beispielsweise die Jugendgruppe zu transportieren oder Mannschaft und Material zum Einsatzort zu schaffen, fehlen auch weiterhin. Trotzdem werden etwa 20 Fahrzeuge pro Jahr mit rund 300.000 Euro gefördert.

Außerdem beschlossen wurde die Neuanschaffung von drei Hubrettungsgeräten, also Drehleitern oder Teleskopmastbühnen, pro Jahr. Bei einer Investitionssumme von 2,5 Millionen Euro übernimmt das Land 1,1 Millionen Euro. Damit sei nicht nur gewährleistet, dass die etwa 60 Hubrettungsgeräte im Land je nach Alter kontinuierlich ausgetauscht werden, im Endausbau solle es sogar 65 solcher Stützpunkt-Fahrzeuge geben.

Servicekosten und Drohnen

Diese strategisch positionierten Fahrzeuge bedürfen aber auch einer laufenden Wartung. Auch hier greift das neue Finanzierungspaket des Landes: "Eine Zehn-Jahres-Wartung schlägt sich mit etwa 80.000 Euro nieder. Das ist für die Standortgemeinden eine enorme Belastung. Hier sind wir froh, wenn wir entlastet werden", sagt dazu Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer. Ein ganz neuer Punkt ist die Drohnentechnologie, die ebenfalls in Zukunft punktuell gefördert werden soll.

Ebenfalls im "Feuerwehrpaket" mit dabei ist die Förderung des C-Führerscheins für Feuerwehrmitglieder. Die Möglichkeit, zu einem geförderten Lastwagenschein zu kommen, nutzten bereits 650 Kameraden.

Gesicherte Finanzierung

"All die neuen technischen Möglichkeiten in einem Kommandofahrzeug, in einer neuen Drehleiter und auch der Einsatz von Drohnen unterstützen die helfenden Hände unserer Feuerwehreinsatzkräfte. Eine landesweit gesicherte Finanzierung als Basis sichert die Weiterentwicklung in Ausbildung und Technik für professionelle Hilfe durch Mannschaft und Gerät", sagt Landeskommandant Robert Mayer.