Feuerwehrkommandant: „Wir könnten Tausende mobilisieren“

Seit Tagen brennen Wälder rund um die Millionenmetropole Los Angeles an der Westküste der USA. Föhnstürme haben in der Dürre das Feuer in eine apokalyptische Walze verwandelt, die bereits ganze Stadtviertel planiert hat. Inzwischen stemmen sich Tausende Brandbekämpfer gegen diese Katastrophe. Im OÖN-Interview zollt ihnen Oberösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer den „größten Respekt“.