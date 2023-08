Feuerwehrjugend aus Oberösterreich holt Sieg beim Bundesbewerb in Osttirol

Rund 500 Feuerwehrjugendliche der besten Jugendgruppen aus ganz Österreich gingen beim 24. Bundes-Feuerwehrjugendleistungsbewerb in Lienz / Osttirol an den Start. Den Sieg holte die Jugendbewerbsgruppe Bad Mühllacken nach Oberösterreich. Bei den Mädchen tat dies die Gruppe Mittereggen/Hagen/Sand aus Aschach an der Steyr.

Bild: HAW Herbert Denkmayr

Auf Platz 2 landeten die Bewerbsgruppe Guggenberg aus den Bezirk Vöklabruck und Waldneukirchen (Steyr Land). Platz 4 und 5 ging ebenfalls nach OÖ: die sicherten sich die Bewerbsgruppen Allerheiligen-Lebing (Bezirk Perg) und Erdleiten (Bad Zell, Bezirk Freistadt).

Bild: HAW Herbert Denkmayr

