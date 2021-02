Feuerwehren leiden unter Corona, fehlen aber im Impfplan immer noch

Es fehlen neue Mitglieder, die Einnahmen sind weggebrochen, das Übungsdefizit lässt sich nicht mehr verleugnen, das alles macht Corona mit den 880 Freiwilligen Feuerwehren im Land. Dazu kommt großer Unmut darüber, dass man zwar 6750 Corona-Einsätze zu bewältigen hatte, man aber im nationalen Impfplan nicht als Einsatzorganisation mit Rotem Kreuz oder Polizei gleichgestellt ist. "Das ärgert uns, weil wir immer zur Stelle sind, wenn wir gerufen werden", sagte Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer anlässlich der Jahresbilanz 2020. "Wir haben im Zusammenhang mit Corona zum Beispiel bei der Eintrittskontrolle bei den Spitälern oder bei den Bevölkerungstests um Unterstützung gebeten und die Feuerwehren haben nicht gezögert", lobt Landeshauptmann Thomas Stelzer und schließt Kritik an, die sich Richtung Bundeshauptstadt richtet: "In Wien wird angekündigt und diskutiert. In den Ländern, Städten und Gemeinden wird umgesetzt und agiert. Und es sind die Feuerwehren, die politische Überschriften in Taten umsetzen. Deshalb müssen wir zumindest Teile der Feuerwehr wieder im Impfplan früher berücksichtigen". Entsprechende Anfragen liegen zwar längst beim Gesundheitsministerium, reagiert hat man darauf aber nicht.

Feuerwehr leidet unter Corona

Das gesamte Feuerwehrwesen laboriert an einer schweren „Corona-Infektion“: Das zeigen die nackten Zahlen. Die Gesamteinsätze sind 2020 trotz der vielen Einschränkungen nur leicht zurückgegangen. Knapp 49.000 Einsätze leisteten die 94.000 Mitglieder in 2,7 Millionen ehrenamtlichen Arbeitsstunden.

Auf allen anderen Ebenen ist das System Feuerwehr total eingebrochen. 50 Prozent weniger Stunden für Aus- und Weiterbildung, je 65 Prozent weniger Stunden für Jugend- und Nachwuchsarbeit sowie den Bereich des Dienstbetriebes und der Instandhaltung. Die Stunden zur „Eigenmittelaufbringung“, also für Veranstaltungen oder Haussammlungen, brachen um 80 Prozent ein. Leistungsprüfungen und Bewerbe fanden quasi gar nicht statt. In Summe fehlen so mehr als vier Millionen Stunden. Den finanziellen Malus kann man zwar nicht ganz genau beziffern, eine Zahl animiert aber zumindest zum Spekulieren: „In einem ,normalen’ Jahr investieren die Feuerwehren selbst mehr als 14 Millionen Euro aus eigener Tasche ins System“, sagt Robert Mayer.

Corona schlägt sich auch in der Mitgliederstatistik nieder. Gemessen am langjährigen Schnitt, fehlen aus dem Vorjahr ungefähr 1000 Jugendliche im System.

Zukunftsplanung in Gemeinden

Zumindest an anderer Stelle hat man seitens der Feuerwehr die Hausaufgaben penibel erledigt: „Wir haben die Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung in allen Gemeinden abgeschlossen. Diese bringt Planungssicherheit sowohl für die Gemeinden als auch für die Feuerwehren“, freut sich Feuerwehrlandesrat Wolfgang Klinger (F). Diese Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung war die wohl umfassendste Evaluierung des gesamten Feuerwehrwesens im Land, die es je gegeben hat.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at