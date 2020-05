Feuerwehren im ungewöhnlichen Corona-Einsatz

Oberösterreichs Feuerwehren helfen in jeder Notsituation. Mit der Aktion 1.220 des Landesfeuerwehrverbandes und der OÖNachrichten wollen die 917 Feuerwehren im Land nun die regionale Wirtschaft in der Krise stärken. Noch mehr als bisher wollen die Feuerwehren darauf achten, ihre Ausgaben in der engeren Region zu tätigen. "Das ist eine ganz tolle Initiative. Wenn die Feuerwehren uns Unternehmer brauchen, gibt es immer Unterstützung. Jetzt ist bei den Unternehmern Alarm und es helfen die Feuerwehren. Super!", lobt Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer die Initiative.

Einige Beispiele, wie die Feuerwehren unterstützen, gibt es bereits: Der Gerätewart der Freiwillige Feuerwehr Alkoven, Gerald Denk, holte eine neue Kaffeemaschine für das Feuerwehrhaus bei Elektro Wolfesberger in Alkoven ab (siehe Bild).

Auch die oberösterreichische Gastronomie kann auf die Unterstützung der Feuerwehren zählen. Eine Arbeitsbesprechung, die eigentlich im Feuerwehrhaus geplant war, verlegte die Freiwillige Feuerwehr Pühret in die Gasthausbrauerei "Zum Alfons" in Rutzenham bei Schwanenstadt.

