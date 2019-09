Feuerwehreinsatz: Brand in Leondinger Gewerbebetrieb

Drei Feuerwehren stehen am heutigen Montag bei einem Brand in einem Leondinger Gewerbebetrieb im Einsatz. Eine Lüftungsanlage war in Brand geraten. Auslöser dürfte laut ersten Informationen ein Hitzerückstau gewesen sein.

Mit der Verwendung von Atemschutz gehen die Einsatzkräfte aktuell gegen das Feuer vor.

Es konnte bereits leichte Entwarnung gegeben werden: Für umliegende Objekte sowie Mitarbeiter der Firma besteht keine Gefahr.