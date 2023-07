Feuerwehrbewerb: Bad Mühllacken krönt sich zum Landessieger

Mit 29,39 Sekunden im Löschangriff - dem Teil des Bewerbs, in dem es darum geht, in möglichst kurzer Zeit eine Löschleitung aus mehreren Schläuchen von einem fiktiven Bach zu einem ebenso fiktiven Brandobjekt zu legen (und das möglichst ohne Fehler) - konnte Bad Mühllacken zwar nicht seine heuer schon gezeigten Bestzeiten abliefern. Weil fehlerfrei, liegt die Gruppe Bad Mühllacken 1 dennoch vor Schweinsegg-Zehetner 1 (Ternberg, Steyr-Land). Die konnte das Vorhaben zwar in 28,98 Sekunden ebenso fehlerfrei umsetzen, lag beim anschließenden Staffellauf jedoch mit 49,95 Sekunden auf die 400 Meter hinter Bad Mühllacken (49,14 Sekunden). Den dritten Platz in Bronze sicherte sich die Bewerbsgruppe St. Martin im Mühlkreis 2 (Bezirk Rohrbach) mit 30 fehlerfreien Sekunden im Löschangriff und 50,55 Sekunden im Staffellauf.

Überschaubarer ist (noch) das Feld der Damenmannschaften, die beim 59. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb an den Start gingen. 17 Gruppen traten in Bronze an, durchsetzen konnte sich die Damenbewerbsgruppe Julbach 1 (Bezirk Rohrbach) - und das bereits zum zehnten Mal. Den Löschangriff erledigten die Julbacherinnen in 36,06 Sekunden fehlerfrei, die 400 Meter Staffellauf in 61,14 Sekunden. Damit liegen die Mühlviertlerinnen vor den Damenbewerbsgruppen aus Unterstetten (Bezirk Grieskirchen) und Pimpfing (Bezirk Schärding).

Silber zählt mehr - aber Bronze ist schneller

Auch wenn der Bewerb in Silber für die Gruppen die größere Herausforderung darstellt (in Bronze sind die einzelnen Funktionen, die die insgesamt 9 Gruppenmitglieder besetzen, fix vergeben - in Silber werden sie ausgelost, womit jedes Gruppenmitglied jederzeit jede Funktion ausfüllen können muss): Im Bewerbswesen der Feuerwehren selbst gilt der Bronzebewerb als spannender, weil hier die schnelleren Zeiten erreicht werden,

Was erklärt, warum in Silber auch heuer "nur" Zeiten von mehr als 30 Sekunden im Löschangriff zu finden sind. Tragwein 1 (Bezirk Freistadt) setzte sich mit 37,26 Sekunden fehlerfrei im Löschangriff und 51,20 Sekunden im Staffellauf an die Spitze, gefolgt von Ebersegg 1 (Steyr-Land) mit 35,18 beziehungsweise 54,02 Sekunden und Steindorf 1 (Vöcklabruck) mit 37,36 und 52,39 Sekunden.

Das Starterinnenfeld in Silber bei den Damen beschränkte sich auf 8 Gruppen - auch hier konnte sich Bad Mühllacken mit 50,60 Sekunden im Löschangriff und 59,47 im Staffellauf fehlerfrei durchsetzen. Gefolgt von Liebenstein 2 und Windhaag bei Freistadt.

Auch die Jugend zeigte auf

In der Wertungsklasse Bronze Klasse A konnte sich die Jugendgruppe St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) an die Spitze setzen, gefolgt von Guggenberg 1 (Bezirk Vöcklabruck) und Bad Mühlacken 1 (Bezirk Urfahr Umgebung). Allerheiligen-Lebing 1 erreichte in Silber den ersten Platz vor Winden-Windegg 1 (beide Bezirk Perg) und Bad Mühllacken 1 (Urfahr-Umgebung).

