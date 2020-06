Feuerwehr rettete Schwanenküken aus Wehranlage

Aufmerksamen Passanten und den Freiwilligen Helfern der Feuerwehr Lenzing haben zwei Schwanbabys in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) vermutlich ihr Leben zu verdanken. Die beiden Küken saßen mit ihren Eltern im Ablauf einer Wehranlage der Ager fest. Wegen der starken Strömung konnte sich der flauschige Nachwuchs aus eigener Kraft nicht aus seiner misslichen Lage befreien.

Mit einem Kescher wurden die Wasservögel eingefangen. Bild: FF Lenzing

Spaziergänger bemerkten die in Not geratenen Wasservögel und alarmierten die FF Lenzing, die mit 18 Mann anrückte. Mit einem Kescher gelang es den Einsatzkräften, die Küken einzufangen und an das sichere Ufer zu bringen. Die Eltern schafften es aus einer Kraft an Land. Wieder vereint zog die Schwanenfamilie von dannen, berichteten die FF Lenzing in einer Aussendung.

Bild: FF Lenzing

Video begeistert das Netz

Eine weitere Schwanenfamilie aus dem Bezirk Vöcklabruck zieht derzeit im Internet die Aufmerksamkeit auf sich. Mehr als 25.000 Mal wurde ein entzückendes Video aus Seewalchen am Attersee in den vergangenen Stunden angeklickt.

Es zeigt, wie fünf Schwanenbabys unter den wachsamen Augen ihrer Eltern und den interessierten Blicken zahlreicher Gäste an der Seepromenade vor dem "Cafe Eiszeit" einen Spaziergang unternehmen. Die Online-Community zeigt sich begeistert von den flanierenden Küken. Aber sehen Sie selbst: