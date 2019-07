Feuerwehr-Jugend verteidigt WM-Titel

Oberösterreichs Feuerwehr-Jugend ist Weltklasse. Dies stellten die Jugendlichen bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft, der CTIF 2019 in Martigny in der Schweiz wieder eindrucksvoll unter Beweis. 23 Nationen nahmen teil. Die großen Triumphatoren waren wieder die Burschen und Mädchen der Jugendgruppe aus Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung), die ihren WM-Titel verteidigten.

Dem nicht genug ging auch die Silbermedaille im gemischten Bewerb an Oberösterreich. Denn Platz zwei hinter Bad Mühllacken belegten gestern in der Schweiz die Jung-Feuerwehrleute aus St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach). Doch auch die jungen Damen zeigten im Mädchenbewerb auf: Dort belegten die "Fire Girls" aus Mitteregg-Haagen und Sand den vierten Platz. Dieser Erfolg freute auch Feuerwehr-Landesrat Wolfgang Klinger (FP): "Ich danke den Betreuern und Familien. Ohne sie wäre es nicht möglich, dass die Jugendlichen auf so hohem Niveau bei solchen Bewerben teilnehmen können."