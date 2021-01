Feuerwehr-Großeinsatz bei Garagenbrand

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Kurz vor 10 Uhr wurden die Feuerwehren im Innviertel wegen „Brand eines Wohnhauses“ alarmiert, eine meterhohe Rauchsäule war weithin zu sehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei aneinandergebaute Garagen in Flammen. „Durch die Vielzahl an Einsatzkräften haben wir den Brand rasch unter Kontrolle bekommen“, heißt es beim Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) Ried. Wegen des schnellen Eingreifens dürfte sich der Sachschaden nach Einschätzung des BFKDO in Grenzen halten. Personen seien nicht gefährdet gewesen. Noch sind aber die Feuerwehrleute vor Ort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt