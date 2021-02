Feuerwehr fehlt im Impfplan "Ein Schlag ins Gesicht"

Auf der Homepage des Gesundheitsministeriums ist eine neue Version des Covid-19-Impfplans erschienen. Dieser schreibt vor, in welcher Phase welche Personen- und Berufsgruppen die Schutzimpfungen erhalten sollen. Feuerwehren scheinen darin jedoch nicht mehr auf. "Still und heimlich" sei die Feuerwehr aus dem Impfplan "gestrichen" worden, kritisiert Österreichs Feuerwehrpräsident Albert Kern.

Dies sei ein "Schlag ins Gesicht der 340.000 Ehrenamtlichen", heißt es in einer Stellungnahme des oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Von den Feuerwehrleuten werde "rund um die Uhr Hilfe in Notfällen erwartet", zudem haben Freiwilligen viele Covid-Maßnahmen unterstützt. "Zur Unterstützung der Massentests rückten rund 30.000 Feuerwehrmitglieder österreichweit aus, um logistisch zu unterstützen und einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Dafür waren wir gut genug", legte Kern nach. Ursprünglich war im Impfplan vorgesehen, dass Feuerwehrleute als Teil der kritischen Infrastruktur in Phase zwei geimpft werden sollen. Doch jetzt ist in dieser Phase nur noch von "Polizei, Bundesheer und Strafvollzug" die Rede. Die Impfung sei für "ausgewählte Beschäftigte mit direktem Personenkontakt und erhöhtem Ansteckungsrisiko".

"Wegen Impfstoffknappheit"

Die OÖN baten das Gesundheitsministerium um eine Stellungnahme. Darin heißt es, der Grund für die Aktualisierung des Impfplans sei die "Impfstoffknappheit im ersten Quartal". Daher sei Phase zwei neu definiert worden. Vorrangig seien Hochrisikopatienten und Personengruppen "mit hohem Expositionsrisiko", zum Beispiel Lehrer.

Die Feuerwehren seien zwar ein "wichtiger Bestandteil unserer Blaulichtorganisationen". Doch es gebe mehr als 250.000 Feuerwehrmitglieder. "Aufgrund der Impfstoffknappheit können wir diese hohe Zahl an zu impfenden Personen gegenüber jenen, die ein medizinisches Risiko für einen schweren Verlauf haben, nicht rechtfertigen", so ein Sprecher von Minister Rudolf Anschober (Grüne). Sobald ausreichend Impfstoffe verfügbar seien, können sich Feuerwehrleute dann "mit Beginn der Phase drei rasch impfen lassen".

Oberösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer bat das Land um Unterstützung. Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander (VP) wandte sich gestern in einem Brief an Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). "Ich darf dich um Präzisierung ersuchen, wo im aktuellen Phasenmodell sich die Feuerwehr findet", heißt es in dem Brief, der den OÖN vorliegt. Es sei wichtig, den Ehrenamtlichen Sicherheit zu geben. "Dass jetzt die Feuerwehren, die immer parat sind, wenn der Hut brennt, nicht die Möglichkeit einer vorgezogenen, freiwilligen Impfung erhalten, ist wahrlich unverständlich", kritisierte auch Landesrat Wolfgang Klinger (FP).

