Feuerwehr-Fahrzeuge gerieten in Brand

Kurz vor 2 Uhr Früh wurden die Freiwilligen Feuerwehren Lachstatt und Steyregg zu einem Einsatz am Steyregger Badesee gerufen. Die Einsatzkräfte fanden fünf in Vollbrand stehende Fahrzeuge vor. Laut dem Steyregger Kommando handelte es sich um Übungsfahrzeuge der Feuerwehr. Unter schwerem Atemschutz begannen die Einsatzkräfte, das Feuer zu löschen und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindern. Die Brandursache war vorerst unklar, die Ermittlungen laufen.

