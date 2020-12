Feuerwehr befreite Mädchen 

Es war eine unangenehme Situation, in die sich das Mädchen begeben hatte: Es steckte mit dem Kopf in einem Kinderklositz fest, dass es sich über den Kopf gezogen hatte.

Die Helfer der Feuerwehr rückten Sonntagabend aus und konnten das Kleinkind nach nur wenigen Minuten wieder befreien. Sie schnitten den Toilettenaufsatz mit einer Handsäge vorsichtig in zwei Teile. Das tapfere Mädchen bekam von den Feuerwehr als kleinen Trost und weil es so tapfer war einen Teddybären geschenkt, berichtet Einsatzleiter Jürgen Flotzinger.

Bereits am Sonntagnachmittag musste eine Feuerwehr ausrücken, um ein Kind zu befreien. In Braunau hatte sich eine Zweijährige in ein Gebäude eingesperrt, wir haben berichtet.