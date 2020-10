President of the Castello di Amorosa in Calistoga. So darf sich Georg Salzner (55) aus Sankt Florian bei Linz nennen. President bedeutet so viel wie "Geschäftsführer". 2007 folgte er dem Ruf Dario Sattuis, des Besitzers des weltbekannten Weinschlosses in Kaliforniens Winzerregion Napa Valley: "Ich habe Dario 1989 in Rom kennengelernt, wo wir beide an einer Sprachschule Italienisch lernten", sagt Salzner. Sie blieben in Kontakt.