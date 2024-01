Feuer und Flamme für die Vielfalt: Der Aufstieg der Frauen in der Feuerwehr

9771 Frauen sind in Oberösterreich Mitglied einer Feuerwehr. Obwohl sich in den vergangenen zehn Jahren diese Zahl mehr als verdoppelt hat, ist noch Luft nach oben. Denn längst sind die Frauen auch in den Führungsgremien der Feuerwehren auf Orts-, Abschnitts- und Bezirksebene angekommen. Und trotzdem "fremdeln" einige Wehren immer noch mit dem Gedanken, ihre Männerbastion aufzugeben. 834 von 910 Feuerwehren in Oberösterreich haben Kameradinnen in ihren Reihen.