Feuer in Linzer Balkan-Disco gelegt: Verletzter in U-Haft

LINZ. Jener Mann, der sich am Freitagabend bei der Flucht aus dem brennendem Linzer "Balkan Club" den Oberschenkel gebrochen hatte, wurde nun in Untersuchungshaft genommen. Er dürfte das Feuer gelegt haben.

Disco in Brand gesetzt: Ein Verdächtiger wurde gefasst. Bild: BF

Am Freitagabend ist in einer zu diesem Zeitpunkt leerstehenden Diskothek ein Brand ausgebrochen, der laut Polizei vermutlich gelegt wurde. Erkenntnisse des Brandsachverständigen bestätigten den Verdacht der Beamten am Dienstag. Das Feuer dürfte mittels Brandbeschleuniger im Obergeschoß des Lokals gelegt worden ist.

Zeugen sahen noch zwei Männer von dem Gebäude, in dem sich der "Balkan Club" befindet, weglaufen. Einer der beiden, ein 35-Jähriger aus Serbien, stürzte allerdings und brach sich den Unterschenkel. Bei ihm dürfte es sich laut Polizei um den Täter handeln.

Verdächtiger schwieg bei Befragung

Der Mann musste noch in derselben Nacht operiert werden. Die Ermittler des Linzer Stadtpolizeikommandos wollten den Tatverdächtigen befragen. "Er macht aber von seinem Recht zu schweigen Gebrauch", sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Das Motiv sei unklar. Ein Zusammenhang mit dem für Samstag geplanten Auftritt eines bosnischen Schlagersängers in diesem Nachtclub sei derzeit "spekulativ".

Intensive Ermittlungen ergaben jedenfalls einen dringenden Tatverdacht, sodass die Staatsanwaltschaft Linz eine Festnahmeanordnung erließ. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Linz überstellt und über Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft verhängt.

22-Jähriger war in Büro eingeschlossen

Es war am Freitag gegen 21.30 Uhr, als ein 22-Jähriger die Linzer Berufsfeuerwehr alarmierte. Der Mann saß im Büro seiner Firma, die sich zwei Etagen über der Disko befindet, fest. Denn durch den Brand hatten sich die Rauchgase bereits im Stiegenhaus ausgebreitet.

Die Feuerwehrleute brachten den Linzer mit einer Drehleiter sicher ins Freie, er hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Räumlichkeiten des Nachtclubs standen im Vollbrand. Zudem war es durch das abrupte Anzünden von Benzin zu einer explosionsartigen Verpuffung gekommen. Innenwände seien eingestürzt gewesen, berichtete die Feuerwehr.

Einbrecher legte Brand

Jener Brand, der in Rohrbach Freitagnacht in einem Gasthaus ausgebrochen war, ist laut Polizei von einem Einbrecher gelegt worden. Mehrere Räume waren durchwühlt und ein Behälter mit Bargeld aufgebrochen worden. Das Feuer wurde in der Gaststube entfacht, die völlig zerstört wurde. Auch die übrigen Räume wurden stark beschädigt. Die Ermittlungen laufen.

