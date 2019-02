Feuer in Bankfoyer gelegt: Vandalen ausgeforscht

FRANKENMARKT. Nach einer Party-Nacht richteten zwei Freunde in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) einige Schäden an. Die beiden wurden ausgeforscht.

Zuvor hatten die beiden Männer, ein 24-jähriger Grazer und sein gleichaltriger Bekannter aus dem Bezirk Vöcklabruck, in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar in Timelkam und in Frankenmarkt gemeinsam gefeiert, wie die Polizei nun mitteilte. In den Morgenstunden trennte sich das Duo. Der Grazer ging in eine Bankfiliale in Frankenmarkt und zündete dort im Foyer einen Prospektständer an. Glücklicherweise wurden lediglich die Prospekte und der Ständer beschädigt.

Etwa zeitgleich riss sein Bekannter auf dem Heimweg etwa 50 Schneestangen aus und zerbrach einige von ihnen. Die Beobachtungen von Zeugen und die Videoüberwachung der Bank brachten die Polizei auf die Spur des Duos. Gegenüber den Beamten gaben die Männer an, sich aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum nicht mehr an die Vorfälle erinnern zu können. Sie werden angezeigt.

