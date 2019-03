Fetzenweiber in Ebensee, kantige Gstanzln in Sierning

EBENSEE/SIERNING. Er ist Oberösterreichs wichtigstes Faschingsereignis und seit rund 120 Jahren der Jahreshöhepunkt für jeden aufrechten Ebenseer: der Fetzenzug.

Der Ursprung war die Verspottung höherer Töchter. Bild: Hörmandinger

Gestern Nachmittag zogen die Fetzen wieder auf ihrer traditionellen Route vom Ortsteil Kohlstatt zum Rathaus. Während des Zuges wurde "ausgetadelt": Unter dem Schutz des Kostüms, das Anonymität garantiert, sagten die Fetzen mit verstellter Stimme Mitbürgern die Meinung. (Andere schreiben zu diesem Zweck Postings.) Begleitet wurde das bunte Treiben vom "Parapluie-Marsch", auch "Fetzenmarsch" genannt.

Video: Faschingshöhepunkt in ganz Oberösterreich

Faschingsrevolte im Jahr 1733

Wie der Fetzenzug entstand, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Er gilt aber aus Ausdruck der Ebenseer Widerborstigkeit und Aufsässigkeit. "Für uns Ebenseer hat der Fasching erst seit 1733 seine große Bedeutung", sagt Franz Gillesberger, Leiter des Ebenseer Heimatmuseums. Damals wollte die Salinenführung wegen wirtschaftlicher Probleme die Ebenseer dazu zwingen, am Nachmittag des Faschingsdienstags zu arbeiten. Die selbstbewusste Arbeiterschaft (die Gewinne aus dem Salzhandel waren für die Habsburgerkaiser unentbehrlich) ließ sich das nicht gefallen: Es kam zur "Faschingsrevolte", einem regelrechten Volksaufstand, der den örtlichen Salinenverweser schließlich zum Einlenken zwang.

Auch die Fetzen selbst gelten als Ausdruck des Protests. Im Fasching schlüpfen die Ebenseer in wallende Kleider, um die feinen Töchter der Oberschicht nachzuäffen. "Fetzen" ist dabei übrigens nicht die Bezeichnung der Gewänder, sondern ein alter Dialektausdruck für eine bestimmte Art von Frau.

In Sierning wird die Faschingszeit seit 287 Jahren traditionell mit dem Weltkulturerbe Rudenkirtag abgeschlossen. Diese Traditionsveranstaltung findet heuer am Faschingsdienstag im Landgasthof Forsthof und im neuen Rudensaal in Sierning statt, elf Ruden haben ihr Kommen zugesagt.

Überlieferungsträger des "Traunviertlers" waren und sind die Ruden, ursprünglich meist bäuerliche Jungmännerbünde, später für alle Altersgruppen als "Kameradschaften" zugänglich. "Rud" kommt von althochdeutsch "Roto", das heißt Schar und führte zu Rotte – Rudel – Rud. Beim Tanz des Traunviertler Landlers singen sie dazu in spöttischer und frecher Art in Achtzeiler-G’stanzln, wo sie die Begebenheiten und beteiligten Personen aus Politik und Alltag dem Publikum zu Gehör bringen. Die Ehre der Angesungenen endet nach dem Auftritt meist mit einer spendierten Getränkerunde.

