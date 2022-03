Festnahme: Vier Kilo Marihuana verkauft

Der Koordinierte Kriminaldienst des Bezirks Braunau konnte mehrere Abnehmer identifizieren und schließlich den Beschuldigten festnehmen. Seine Kunden verteilten sich auf Braunau, den Flachgau und die Stadt Salzburg.

Nach einer Beschaffungsfahrt in Wien Ende Februar wurde der 24-Jährige in Mattighofen beim Verkauf einer größeren Menge Kokain ertappt. Neben Bargeld fanden die Ermittler bei einer Durchsuchung am Wohnort des 24-Jährigen in Salzburg 210 Gramm Kokain und ein Kilogramm Marihuana. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihm der Verkauf von vier Kilo Marihuana und einem halben Kilo Kokain nachgewiesen werden. Er ist geständig und wird angezeigt, er befindet sich in Untersuchungshaft.