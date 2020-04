Festnahme: Schärdinger bedrohte Ehefrau mit Umbringen

Der Mann hatte seine Frau von 28. März bis 1. April mehrmals attackiert und sie am Verlassen der Wohnung gehindert. Zudem habe er ihr mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, sie getreten, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht, berichtete die oö. Polizei am Montag. Er werde in die Justizanstalt Ried überstellt.

