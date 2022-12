Festgenommen: Frau zwang Ungarin zur Prostitution

Die 42-Jährige wurde seit 30. November auf einen europäischen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München hin gesucht. Im Jahr 2012 soll sie die ungarische Staatsangehörige in München zur Prostitution gezwungen haben. Das Opfer hat das erste Mal im Jahr 2019 Anzeige erstattet. Dennoch sollen die 42-Jährige Frau und ein weiterer Tatverdächtiger die Ungarin über zehn Jahre lang, von August 2012 bis November 2022, genötigt haben, einen Großteil ihrer Einnahmen an sie abzugeben.

Am Mittwoch, 7. Dezember, wurde die Verdächtige von Zielfahndern des Landeskriminalamt Oberösterreich zuhause in Sierning (Steyr-Land) festgenommen. Die Vorwürfe reichen von Zwangsprostitution über ausbeuterische und dirigierende Zuhälterei bis hin zu Bedrohung.

Die 42-Jährige wurde auf Anordnung des Landesgerichts Steyr in die Justizanstalt Linz gebracht. Am Freitag, 9. Dezember, wurde die Übergabehaft verhängt - nächste Woche soll es eine Entscheidung darüber geben, ob die Frau an die deutschen Behörden übergeben wird. "Im Zuge eines Europäischen Haftbefehls wird eine Übergabe meist bewilligt, das ist aber kein Muss", sagt Christina Forstner vom Landesgericht Steyr.

