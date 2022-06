Fernstudium: Fast drei mal so viele Anmeldungen

Deutsch, Englisch, Mathematik, Sport und Biologie, das sind die Fächer, in denen es in Oberösterreichs Pflichtschulen massiv an Lehrern mangelt. Besonders dramatisch ist die Situation im Innviertel. Um alle Stunden besetzen zu können, machen Lehrer Überstunden, werden Pensionierte zurückgeholt oder Studierende angestellt.

Gründe für den Mangel gibt es viele: Durch die Pensionswelle fallen derzeit besonders viele langjährige Lehrer aus dem System, gleichzeitig kommen zu wenig junge nach. Ganz gegen den Trend verlaufen hingegen die aktuellen Anmeldezahlen an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Sie haben sich im Vergleich zu 2020 fast verdreifacht. Damals haben 55 Studierende mit dem Fernstudium für Lehrämter an Volksschulen angefangen. Mittlerweile haben sich für das kommende Studienjahr 2022/2023 mehr als 150 Studierende angemeldet.

"Das Angebot der Fernstudien ist die Antwort auf die Lebenswirklichkeiten der Studierenden. Berufliche, familiäre und regionale Herausforderungen können wir so viel leichter bewältigen", sagt PH-OÖ-Rektor Walter Vogel.

Neue Kooperation

"Hierzulande stehen wir für die Überzeugung, dass Bildung die Chance für junge Menschen ist, sich für ihre Zukunft zu rüsten. Deshalb braucht es gut ausgebildete und engagierte Lehrerinnen und Lehrer", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP). "Die Lehrer spielen für die Zukunft unseres Landes eine enorme Rolle, vermitteln Wissen sowie Werte und sind zugleich Vorbilder."

Für das kommende Studienjahr hat die Pädagogische Hochschule Oberösterreich zudem eine Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg abgeschlossen. Auch hier wird gemeinsam ein Fernstudium angeboten – derzeit haben sich hierfür bereits 68 Studierende beworben.