Ferientipps: Dinos, Zwerge oder einfach tierischer Spaß

Wechselhaft, am Samstag überwiegen zunächst noch Wolken, vor allem im Süden ist es regnerisch, am Sonntag und Montag bleibt es wechselhaft, aber überwiegend trocken: Die Wetteraussichten fürs Osterwochenende sind also ideal für einen Ausflug. Am Sonntag natürlich erst dann, wenn man alle Osternesterln gefunden hat.

Dann warten etwa im Schloss Katzenberg in Kirchdorf am Inn die Urzeitriesen im von den OÖNachrichten präsentierten Dinoland. In diesem Jurassic Park an der alten Römerstraße von Altheim nach Passau können die Besucher lebensgroße Echsen bestaunen.

Am Schwarzensee die Ruhe und die Natur in vollen Zügen genießen. Bild: Peham

Wer hingegen die Natur pur erleben möchte, ist beispielsweise am Schwarzensee bei St. Wolfgang goldrichtig. Das bis zu 54 Meter tiefe Gewässer ist problemlos zu umrunden, doch wer die wunderschöne Gegend am Fuße von Vormauerstein und Schafberg darüber hinaus erkunden möchte, sollte die gut markierten Wege in der Umgebung nutzen.

Dazu kann man in Wels die neue Trendsportart "Padel" ausprobieren oder sich im Linzer Zoo auf die Suche nach Erdmännchen begeben. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Ein ganz besonderes Empfangskomitee

Warum nicht zu Ostern in der Grottenbahn vorbeischauen und eine Runde mit dem Drachenzug drehen? Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es mit dem Drachen Sebastian und einem Zwerg dort ein ganz besonderes Empfangskomitee, das obendrein eine kleine Überraschung für die Besucher bereithält.

Drache Sebastian Bild: Linz AG

Verbinden lässt sich ein Besuch in der Grottenbahn (sofern das Wetter dazu einlädt) mit einem Spaziergang und einem kurzen Abstecher zur bekannten Pöstlingbergkirche. Und mit etwas Glück lassen sich die Rehe im Graben der ehemaligen Maximilianischen Festungsanlage anschauen. Und noch ein Tipp zur Anreise: Auch die Pöstlingbergbahn ist eine Fahrt wert.

Rendezvous mit drei berühmten Gästen

Das Museum des Benediktinerstiftes öffnet am Ostersonntag wieder seine Pforten. Bis 31. Oktober werden täglich um 14 Uhr Führungen angeboten. Zu besichtigen sind die Prunkräume sowie Exponate aus verschiedenen Epochen. In der Dauerausstellung wird auf zwei Themenbereiche Bezug genommen, die künftig einen Schwerpunkt darstellen.

Stift Lambach Bild: Stift Lambach

Einerseits eine Ausstellung zu Ehren Pater Koloman Fellners, der durch seine Kupferstiche bekannt ist. Andererseits werden drei berühmte Gäste des Klosters in Szene gesetzt: Wolfgang Amadeus Mozart, Marie Antoinette und Napoleon Bonaparte – Letzterer ist als ungebetener Gast in die Geschichte des Stiftes Lambach eingegangen.

Einbrecher und Märchenfreunde

Naturbegeisterte und Rätselfans kommen am Baumkronenweg in Kopfing auf ihre Kosten. In den insgesamt drei „YOUEXIT“-Räumen ist sowohl für Märchenliebhaber, Zauberschüler als auch Einbrecher etwas dabei. Auf die kleinen Besucher wartet außerdem ein Agenten-Abenteuer.

Baumkronenweg Bild: privat

Mithilfe des IQ-Buchs „Waldanien“ können Familien die Natur spielerisch auf eigene Faust erkunden. Der neugestaltete Wasserspielplatz wartet darauf, ausprobiert zu werden. Spezieller Höhepunkt am Sonntag, 17., und Montag, 18. April, ist der Besuch des Osterhasen, der „Oster-Sackerl“ mit Gewinnlosen und Überraschungen am Naturerlebnisweg im Sauwald verteilt.

Baumwipfelpfad und Grünberg-Flitzer

Das mit Sicherheit beliebteste Ausflugs-

ziel rund um den Grünberg bei Gmunden ist der malerische Laudachsee. In 894 Metern Seehöhe gelegen, ist dieser Bergsee umringt von Wäldern und eingesäumt vom Traunstein und dem Katzenstein. Von der Bergstation der Grünberg-Seilbahn ist der Laudachsee über Forstwege bequem in etwa einer Stunde erreichbar. Eine Umrundung auf dem markierten Wanderweg dauert etwa eine Dreiviertelstunde.

Laudachsee Bild: Prangl

Für eine gemütliche Einkehr empfiehlt sich die Ramsaualm am Seeufer. Am Grünberg selbst befinden sich die beiden Attraktionen Baumwipfelpfad sowie die 1,4 Kilometer lange Sommerrodelbahn Grünberg-Flitzer.

Eintauchen in die Welt der Kelten

Im Keltendorf Mitterkirchen wird die Lebenswelt jener Menschen, die vor 2700 Jahren im Machland lebten, wieder lebendig. Zahlreiche mit Sorgfalt errichtete und zeitgemäß eingerichtete Gebäude zeigen, dass die Menschen der Urgeschichte über erstaunliche Fertigkeiten verfügten.

Bild: lebe

Höhepunkt ist ein begehbarer Grabhügel, in dem die Grablege der Herrin von Mitterkirchen nachgestellt ist. Mit seinen rund 20 Gebäuden ist das Freilichtmuseum allemal einen Besuch wert. Am Ostersonntag hat der Osterhase im Keltendorf Mitterkirchen für jede Besucherin und jeden Besucher ein Ei versteckt. Wer mag, darf sich also auf die Suche danach machen.

Neue Mischung aus Squash und Tennis

Eine Mischung aus Tennis und Squash ist die neu entstandene und bereits sehr populäre Sportart „Padel“. Das Unternehmen Padelzone lädt heute, Samstag, von 13 bis 16 Uhr Sportbegeisterte zu einer Frühlingsparty beim ASKÖ Tennis Club in der Pulverstraße 7 in Wels ein.

Bild: Padelzone

Dort können Interessierte den neuen Sport auf einem der speziellen Padel-Courts kostenfrei und unter Anleitung eines Trainers ausprobieren. Schläger und Bälle stellt der Veranstalter zur Verfügung. Für Verpflegung vom Grill ist ebenfalls den ganzen Tag über gesorgt. Von 15 bis 18 Uhr können die Zuschauer schließlich erfahrene Padel-Spieler bei einem kleinen Turnier anfeuern.

Die Suche nach den Erdmännchen

Ostersonntag und Ostermontag im Linzer Tiergarten versprechen Spaß. Von 11 bis 16 Uhr steht nicht die Osterhasen-, sondern die Erdmännchensuche auf dem Programm. Mithilfe eines Hinweiszettels (gibt es bei der Kassa) gilt es für die Besucher, die versteckten Erdmännchen zu finden und das Lösungswort zu knacken.

Bild: Koll

Dafür winkt eine kleine Belohnung. Dazu gibt es von 11 bis 16 Uhr einen Malwettbewerb zum Motto „Wer malt das schönste Osterei?“. Weiters werden Osterhasen und Co. gebastelt (von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr), ebenso wie Osternester für die Zootiere (12.30 bis 13.30 und 15.30 bis 16 Uhr).

Abenteuer im Böhmerwaldpark

Der Böhmerwaldpark in Ulrichsberg wurde erst vor wenigen Tagen zum beliebtesten Ausflugsziel für Familien in ganz Oberösterreich gekürt. Auf einer Gesamtfläche von 77 Hektar können Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam einen „bewegten“ Tag verbringen. Geboten werden verschiedene Spiele und Abenteuer für die ganze Familie.

Böhmerwaldpark in Ulrichsberg Bild: Fellhofer

Dabei gibt es sowohl Angebote für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene – ob eine Runde Soccer- oder Discgolf, ein Spaziergang durch den Wald mit Pfeil und Bogen oder Crossboccia-Bällen, oder auch eine Runde Minigolf auf der Adventure-Golfanlage gleich neben dem Restaurant.