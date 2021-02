Ferienspaß dank Lockdown-Lockerungen

Eine Woche früher als geplant starteten rund 193.000 Schüler in Oberösterreich gestern in die Semesterferien. Coronabedingt war es ein außergewöhnliches erstes Semester, das für die meisten auch so endete: Außer jenen rund 37.800, die im Herbst den Schultyp wechseln, haben die Schüler dieses Mal kein Halbjahreszeugnis bekommen. Das wird nach den Ferien nachgeholt. Und auch die schulfreie Woche wird für viele Familien dieses Jahr anders als sonst. Skiurlaube müssen wegen der geschlossenen Hotels entfallen, auch Feste und (Faschings-)Partys sind nicht möglich.

Langweilig sollte es in den Ferien aber dennoch nicht werden, bevor es am 15. Februar zumindest wieder teilweise mit Präsenzunterricht losgeht. Die am Donnerstag im Nationalrat beschlossene Lockerung des Lockdowns, die ab kommendem Montag gilt, trägt einiges dazu bei. Neben dem Skifahren, das bisher schon erlaubt war, dürfen auch Zoos, Museen und Büchereien wieder öffnen. Auch für die Geschäfte endet der Lockdown am Sonntag, Shopping-Touren sind also mit Einschränkungen wieder möglich. Die mit Montag generell ausgedehnten persönlichen Freiheiten können für kleine Treffen mit Freunden oder Nachbarn genützt werden – die 24-Stunden-Ausgangsbeschränkung fällt, erst ab 20 Uhr braucht es spezielle Gründe fürs Draußensein. Die OÖN haben Tipps, wie die Ferien auch in Coronazeiten abwechslungsreich werden.

Ein Wiedersehen mit den Tieren

Mit 8. Februar dürfen Zoos und botanische Gärten wieder öffnen – mit Einschränkungen: Pro Besucher muss 20 Quadratmeter Platz sein, es herrscht FFP2-Maskenpflicht. In Oberösterreich öffnen Zoo Schmiding in Krenglbach, Cumberland Wildpark Grünau, Wildpark Altenfelden, Tierpark Walding sowie Linzer und Welser Zoo wieder ihre Pforten. Highlights wie die Gepardenfütterung in Altenfelden oder Ponyreiten sind leider nicht möglich.

Im Linzer Zoo laufen schon die Vorbereitungen. Bild: Volker Weihbold

Shopping, Massage und Lesen

Wer vom Online-Shopping genug hat, kann den Einkaufsbummel ab Montag wieder in der realen Welt erledigen. Geschäfte und damit auch Einkaufszentren dürfen mit denselben Einschränkungen wie Museen öffnen. Wer schon sehnsüchtig auf eine wohltuende Massage oder auf das nächste Tattoo wartet, kann diese Arten von körpernaher Dienstleistung ab Montag wieder in Anspruch nehmen. Auch Büchereien dürfen wieder aufsperren.

Einkaufsbummel Bild: Volker Weihbold

Museen und Mitmach-Science-Center öffnen

Auch Museen dürfen unter Auflagen (FFP2-Maskenpflicht, mindestens 20 Quadratmeter pro Besucher) wieder aufsperren. Für Familien im Ferienmodus bieten sich die meisten Gelegenheiten in Linz. Lentos und Nordico öffnen am Montag, Schlossmuseum, Francisco Carolinum, OÖ Kulturquartier und Stifterhaus am Dienstag. Die Voestalpine Stahlwelt bietet in den Ferien ab Donnerstag eine „Rätselrallye“ an: Ausgestattet mit einem Rätselrallye Heft machen die kleinen Besucher eine Entdeckungsreise durch die Ausstellungswelt.

Stahlwelt öffnet Bild: Voestalpine

Für alle Stahl-Detektive gibt es eine kleine Überraschung. Geschlossen bleibt indes weiterhin das Ars Electronica Center. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen könne der „qualitative Mindestanspruch an einen Besuch“ im AEC nicht gewährleistet werden, heißt es auf der Website. Ausweichen können kleine und größere Forscher ins Welser Welios: Dort wird die aktuelle Sonderausstellung „Superhirn“ gezeigt.

Skigebiete sind gerüstet

Einer der wenigen vom Lockdown ausgenommenen Bereiche war schon bisher das Skifahren. An Personenbeschränkungen in Gondeln und FFP2-Masken beim Anstellen haben sich die Wintersportler seit Weihnachten gewöhnt. Auch die zuletzt sehr milden Temperaturen sollten das Skivergnügen in den Semesterferien nicht trüben. In der Skiregion Dachstein-West/Gosau waren am Freitag 17 von 21 Liften in Betrieb – nur die Skischaukel ins Salzburger Annaberg steht still.

Ans Carven mit Maske haben sich Skifahrer gewöhnt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch der Schneeschuhwanderweg „Trail 1 Dachsteinblick“ und die Skitourenroute „Atomic Backland“ sind offen. Auch in Hinterstoder, am Kasberg und auf der Wurzeralm sind fast alle Pisten befahrbar. Nicht mehr möglich ist dort in den Semesterferien der Nachtskilauf bis 22 Uhr – weil einige Unbelehrbare, wie berichtet, wiederholt auch danach ins Tal gefahren sind und die präparierte Piste dabei beschädigt haben.

Der gute alte Spielenachmittag

Das monatelange Social Distancing führt vielfach dazu, dass manches, was in Vor-Pandemiezeiten selbstverständlich oder gar verpönt war, plötzlich wieder geschätzt wird. Wenn etwa ein Paar ein anderes besuchen darf.

"Escape the Room als Spiel" Bild: Ertl

Ab Montag dürfen zwei Haushalte, nicht aber mehr als vier Erwachsene plus maximal sechs Kinder zusammenkommen. Wenn schon nicht zum Spieleabend – Stichwort Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr – so können sich Freunde und Nachbarn doch zum guten alten Spielenachmittag verabreden. Ein Tipp: „Escape the Room“ gibt es in unzähligen Varianten, auch als Brettspiel. Klassiker wie DKT, UNO oder Viererschnapsen gehen sowieso immer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christian Ortner