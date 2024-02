Ferienreiseverkehr: Wo Sie mit Verzögerungen rechnen müssen

Bereits in den Nachmittagsstunden am heutigen Freitag wird sich der Semesterferienbeginn in Oberösterreich auf den Straßen bemerkbar machen. "Losgehen wird es voraussichtlich am frühen Nachmittag an den Linzer Stadtausfahrten, auf der A1 Westautobahn am Knoten Linz und auf der A7 durch Linz", sagt Marc Römer vom ÖAMTC.

Innerhalb Oberösterreichs sei speziell auf der A9 Pyhrnautobahn mit Zeitverlusten zu rechnen, so der Verkehrsexperte - zum einen wegen einer Baustelle mit Gegenverkehrsbereich im Bereich Inzersdorf-Kirchdorf und einer weiteren Fahrbahnverengung auf Höhe Klaus an der Pyhrnbahn, zum anderen wegen voraussichtlichem Zustrom zum Skigebiet in Hinterstoder. Deshalb ist auch an der Abfahrt Windischgarsten mit hohem Verkehrsaufkommen oder auch Stau zu rechnen. Wer weiter in Richtung Steiermark fährt, wird vermutlich bei der Abfahrt Selzthal/Liezen warten müssen, wenn es in Richtung Schladming gehen soll.

"Was noch hinzukommt: Ferienbeginn in Teilen Tschechiens und der Slowakei", so der Experte. Es müsse also auf der A1 Westautobahn, auf der A25 Welser Autobahn und auch auf der A8 Innkreisautobahn mit dichtem Kolonnenverkehr gerechnet werden. Ein Unfall oder eine Panne könne da schnell zu Stau führen. Vor allem bei Mondsee wird die A1 wegen einer Baustelle mit Fahrbahnverengung und geänderter Verkehrsführung zum Nadelöhr. Bei Suben kann es zu Verzögerungen bei der Ausreise Richtung Deutschland kommen.

Marc Römer, Verkehrsexperte beim ÖAMTC, blickt im Gespräch mit nachrichten.at auf die Reisewelle. Bild: Privat

Wer früher Stau auf der A10 Tauernautobahn gerne über Landesstraßen ausgewichen ist, muss sich diesmal auf Wartezeiten auf der Autobahn einrichten: Ab morgen, Samstag, ist das Abfahren zum Beispiel in Kuchl nur noch für Zielverkehr erlaubt.

Den Höhepunkt der Reisewelle erwartet der Verkehrsexperte für Samstag Vormittag und Mittag, gegen Nachmittag sollte es dann allmählich zu Entspannung kommen.

Tipps, um nicht mitten in die Reisewelle zu geraten? Ja, hat er. "Das hängt natürlich vom Fahrziel ab", sagt Marc Römer. "Aber oft kann man Stau vermeiden, wenn man sehr früh oder eben später losfährt. Außerdem sollte man sich noch vor Fahrtantritt über die Route informieren. In unserer App zum Beispiel sieht man es in Echtzeit und bekommt auch Ausweichrouten vorgeschlagen."

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger