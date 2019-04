Ferialjobbörse: Hilfe bei der Suche nach Sommerjob

LINZ. Die Sommerferien beginnen erst in einigen Wochen, viele Jugendliche machen sich aber bereits jetzt Gedanken über ihren Ferialjob.

Mit der Börse den Traumjob finden Bild: colourbox.de

Informationen über freie Stellen, Entlohnung oder Versicherung gibt es auf der Ferialjobbörse des Jugendservice des Landes in Kooperation mit den OÖNachrichten unter www.jugendservice.at. Erstmals ist heuer auch die Wirtschaftskammer (WK) an Bord, was die Zahl der teilnehmenden Unternehmen und der angebotenen Stellen deutlich gesteigert hat: 3700 Stellen werden angeboten, 619 Betriebe sind dabei.

Für die Jugendlichen und die Wirtschaftstreibenden entstehe eine Win-win-Situation, sagen Landeshauptmann Thomas Stelzer und WK-Präsidentin Doris Hummer: Die Betriebe könnten künftige Mitarbeiter kennenlernen – und Jugendlichen finden einen Job. Infos gibt es nicht nur im Internet, sondern auch in den Jugendservice-Bezirksstellen.

