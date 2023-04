Felssturz in Ottensheim: Geröll türmte sich meterhoch hinter Wohnhaus

Erinnerungen an den verhängnisvollen Felssturz in Steyr-Christkindl mit zwei Todesopfern und zwei auf Dauer unbewohnbaren Häusern wurden wach, als sich Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr am Ortsrand von Ottensheim Geröll, Felsbrocken und Erdreich aus einer rund 15 Meter hohen Felswand hinter zwei sich am Donauradweg befindlichen Häusern lösten. Laut Auskunft der Exekutive türmten sich die Gesteinsmassen an der nordöstlichen Seite eines der beiden Wohnhäuser rund fünf Meter hoch bis zum Dachvorsprung.