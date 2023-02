Felssturz: Entscheidung über Bergung

Sechs Tage ist es heute her, dass zwei Arbeiter aus Kärnten bei einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel ums Leben gekommen sind. Ihre Leichen konnten noch immer nicht geborgen werden. Zu akut ist die Gefahrensituation, noch immer könnten Felsen nachstürzen.

In einer Krisensitzung wird heute zwischen 9 und 11 Uhr vormittags über die weitere Vorgehensweise beraten. Grundlage dafür sind die Ergebnisse der gestrigen Sondierung. Mit einem Kran wurde ein kleiner Bagger an der Unfallstelle fixiert. Mit diesem Bagger, der von einem Unternehmen in der Steyrer Umgebung stammt, wurde geprüft, ob die Felsnase abgetragen werden kann. Dafür ist auch eine penible Sicherung des Geländes notwendig. Die neuen Erkenntnisse sollen in die heutigen Beratungen einfließen. Sind Absicherung und Abtragung möglich, können auch die Leichen der beiden Männer zeitnah geborgen werden. Wie berichtet, hatte sich bei Sicherungsarbeiten ein 400 Kubikmeter großer Felsblock gelöst und die zwei Arbeiter einer Spezialfirma in den Tod gerissen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper