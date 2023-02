Felsblöcke verfehlten Haus nur knapp: "Meine Mutter hatte großes Glück"

Die Gefühlswelt des Steyrers Dieter Johann Wieser (51) ist im Aufruhr: "Glück und Tragik liegen so nahe beieinander", sagt er im OÖN-Gespräch. Einerseits seien am Mittwoch bei dem folgenschweren Felssturz in Unterhimmel zwei Menschen gestorben und "auf der anderen Seite hat vor allem meine Mutter Annemarie großes Glück gehabt und ist mit dem Schrecken davon gekommen." Wiesers Mutter hat sich im Haus Roseneggerstraße Nummer 4, aufgehalten, als die riesigen Felsblöcke