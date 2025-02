Felix 2025 – das kulinarische Festival im Salzkammergut startet im April

Die Rückkehr des Guides Michelin nach Österreich positionierte das Land sichtbar auf der Karte anspruchsvoller Gourmets. Der touristische Mehrwert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

"Die Auszeichnungen sind die ,Oscars der Gastronomie‘ und stellen die Besten der Branche in ein internationales Rampenlicht. Die Michelin-Auszeichnungen sind ein Zeichen der Wertschätzung für die gesamte Branche, die positive Auswirkungen weit über die Spitzengastronomie hinaus haben", hebt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) die Bedeutung hervor. Das FELIX-Wirtshausfestival nimmt den positiven Schwung mit und stellt das Salzkammergut einen Monat (1. April bis 1. Mai) lang unter das Motto: "Das FELIX-Wirtshausfestival greift nach den Sternen".

Ein Monat kulinarische Freude

Genießer erwartet dabei nicht nur Sterneküche, sondern ein Querschnitt aus Oberösterreichs kulinarischer Vielfalt. Denn "fine dining" und Wirtshausküche schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich. Freilich, das Fundament sind Qualität und Regionalität sowie der Paarlauf von Gastronomie und Landwirtschaft auf dem Parkett des nachhaltigen Erfolgs. "Wirtshäuser prägen das gesellschaftliche und kulturelle Leben im ländlichen Raum. FELIX bringt frischen Wind in die Wirtshauskultur und beweist, dass Tradition und Innovation keine Gegensätze sind", sagt Agrarlandesrätin und Genussland-Obfrau Michaela Langer-Weninger (VP).

Wolfgang Gröller initiierte vor sechs Jahren FELIX. Sein Restaurant Bootshaus wurde eben mit einem Michelin-Stern und einem grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Der Hotelier betont die ausgewogene Mischung an Veranstaltungen: "Es ist nicht abgehoben, sondern bietet vieles, von Streetfood und Outdoor-Events zu einem leistbaren Preis. Es muss für jeden etwas dabei sein."

Vom Salz bis zu Sternen

Aktuell sind 30 Veranstaltungen anvisiert. Am 3. April lädt die Lehrküche der Tourismusschule Bad Ischl zur Küchenparty, am 5. April findet nach der OÖN-Weinshow das "Big Bottles"-Frühlingsmenü im Landhotel Grünberg statt, und am 13. April gibt es am Ortsplatz Traunkirchen die Überraschungsparty "a trip to the unknown".



Mehr Infos unter: www.wirtshausfestival.at

