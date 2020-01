Feldkirchen/Donau: Gasflaschen bei Brand explodiert

Gegen 17.49 Uhr geriet in der Ortschaft Freudenstein eine Garage, die auch als Werkstatt genutzt wurde, in Brand. Darin waren mehrere Gasflaschen gelagert. "Als wir eintrafen, stand die Garage in Vollbrand", berichtet Andreas Radler, Kommandant der Feuerwehr Mühldorf.

Kurz danach seien zwei Gasflaschen explodiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aus sicherer Entfernung dennoch löschen und das angrenzende Wohnhaus ohne Schäden retten. Weil das Gebäude auf einer Anhöhe steht, mussten die rund 100 Helfer eine aufwändige Löschleitung errichten. Gegen 20 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die restlichen Gasflaschen konnten aus der Garage geholt und gekühlt werden. Verletzt wurde niemand.