Feiertagsausflug endete für Innviertler Familie mit Bruchlandung

Die vier Insassen hatten Glück im Unglück: Der Pilot (54) und seine 13-jährige Tochter dürften die Bruchlandung unverletzt überstanden haben, die Ehefrau des Piloten (50) und der Co-Pilot (36) kamen mit leichten Verletzungen davon. Das Flugzeug hingegen wurde zerstört, laut Polizei entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Was war passiert? Der 54-Jährige aus dem Bezirk Braunau hatte den Feiertag genutzt, um mit seiner Familie einen Schulungsflug zu unternehmen. Als Co-Pilot war ein 36-jähriger Salzburger an Bord. Die vier starteten in Salzburg. Nach Zwischenlandungen in Mühldorf und Schärding steuerte der Pilot das Ziel, einen privaten Zivilflugplatz in Hofkirchen im Traunkreis, an.

Flieger landete nach Überschlag auf dem Dach

Die Landung verlief nicht nach Plan: Das Leichtflugzeug sei erst nach 300 Metern auf der 500 Meter langen Landebahn aufgekommen, berichtet die Polizei. Anschließend schleuderte der Flieger über die Bahn in ein angrenzendes Feld, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau des Piloten und der Co-Pilot wurden nach der Erstversorgung ins Klinikum nach Steyr gebracht.

