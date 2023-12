Fehlalarme in Asylquartier: Bursch wurde in flagranti erwischt

Die Chancen stehen gut, dass es mit der Serie an Fehlalarmen in der Asylunterkunft in Steyregg ein Ende hat. Zwar musste die Freiwillige Feuerwehr Donnerstag Mittag zum fünften Mal in vier Tagen anrücken, die Betreuer konnten den jungen Burschen, der den Alarmknopf gedrückt hat, aber auf frischer Tat ertappen. Die Konsequenzen folgten noch am selben Tag. Der unbegleitete minderjährige Flüchtling wurde angezeigt und - wie 14 weitere - in ein anderes Quartier verlegt. Die anderen Burschen wurden laut der zuständigen Bundesbetreuungsagentur (BBU) von den Sozialbetreuern vor Ort als "am auffälligsten" ausgewählt.

Mehr zum Thema: Nach Feuerwehreinsatz in Steyregg wurden 15 junge Asylwerber verlegt

Personal wurde aufgestockt

Insgesamt dürften es an die 15 Fehlalarme in diesem Jahr gewesen sein, mit den anderen will der mutmaßliche Täter aber nichts zu tun haben. "Selbstverständlich hat es Bemühungen gegeben, das abzustellen", heißt es seitens der BBU, die für die Kosten der Feuerwehreinsätze aufkommen muss. Den Zugang zum Alarmknopf könne man aus brandschutztechnischen Gründen aber nicht abstellen. "Das sind Jugendliche, denen langweilig ist", sagt BBU-Sprecher Thomas Fussenegger im OÖN-Gespräch. Man werde versuchen das beste daraus zu machen. Das Personal wurde jedenfalls bereits aufgestockt. Statt zwei sind ab sofort vier Betreuer in der Nacht anwesend, dazu kommen zwei Security-Mitarbeiter.

Der Einsatz vom Mittwoch wird nach wie vor heftig diskutiert. Bild: FF Steyregg

Keine Reduktion der Bewohnerzahlen

Eine Reduzierung der Belegzahlen, wie von Bürgermeister Gerhard Hintringer (SP) und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) gefordert, wird es aber nicht geben. Die BBU sei verpflichtet jeden unbegleiteten minderjährigen Flüchtling zu betreuen. Kapazitätsmäßig habe man nur wenig Möglichkeiten. Wie lange die Jugendlichen in Steyregg bleiben hängt vom Einzelfall ab. Zuerst muss geklärt werden, ob ein Asylverfahren zulässig ist, erst dann könne ein Platz in der Bundesländerbetreuung gefunden werden. Dort sind die Quartiere deutlich kleiner, weil die Jugendlichen dort längerfristig (für die Dauer des Asylverfahrens) untergebracht sind, während die Bundesbetreuung als Erstaufnahmestelle fungiert. Deutschkurse gebe es dort aber auch schon.

Wertevermittlung wird evaluiert

Was das Verhalten eines Teils der 120 Bewohner gegenüber der Feuerwehr allgemein und im Speziellen der weiblichen Einsatzkräfte betrifft, wird die BBU die bisherigen Maßnahmen überprüfen. Grundsätzlich hätten diese Fragen erste Priorität und würden den Jugendlichen bereits mit erstmaligem Betreten der Einrichtung vermittelt. "Natürlich wird das laufend evaluiert und jetzt erst recht", sagt Fussenegger. Zur Stimmung in der Unterkunft sagt er, dass den Jugendlichen durchaus bewusst sei, dass da Mittwoch Abend eine Grenze überschritten wurde. Die Betreuer besprechen das auch intensiv mit ihnen. "Ich denke, dass die meisten etwas daraus lernen werden."

Containerbrand vor Asylquartier in Steyregg. Bild: FF Steyregg

Feuerwehreinsatz mit Folgen

Gemeint ist der turbulente Feuerwehreinsatz am Mittwoch, bei dem die Einsatzkräfte laut eigener Aussage von den Jugendlichen behindert worden seien. Die Polizei widerspricht dieser Darstellung wohlgemerkt - die OÖN haben ausführlich berichtet. Was den Umgang mit Feuerwehrfrauen betrifft, ist es laut übereinstimmenden Aussagen zwar zu keinen tätlichen Übergriffen gekommen, sehr wohl fühlten sich weibliche Einsatzkräfte bei einem weiteren Fehlalarm am Dienstag von Asylwerbern bedrängt.

Oberösterreich Oberösterreich Der Schaden ist da Rechtlich gesehen ist außer einer möglichen Brandstiftung nicht viel passiert. von Christian Diabl Der Schaden ist da

"Aktuelle Entwicklung gefährdet Einsätze"

Der Landesfeuerwehrverband spricht heute in einem Statement von einer "Störaktion" durch die Asylwerber. „Die Feuerwehren stehen für Sicherheit in unserem Land, die letzten Tage mit Sturm und Hochwasser haben das sehr eindrucksvoll gezeigt. Es braucht aber auch Sicherheit für unsere Einsatzkräfte und hier steht der Eigenschutz im Vordergrund. Die aktuelle Entwicklung gefährdet damit mögliche künftige Rettungs- und Löscheinsätze“, so Landes-Feuerwehrkommandant und Feuerwehrpräsident Robert Mayer. Der Landesfeuerwehrverband fordert umgehend Maßnahmen, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl