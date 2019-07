Federführend beim Badminton

Josef Retschitzegger gehört zum Urgestein der Sportunion Ohlsdorf. Schon bei der Gründung vor 50 Jahren war der damals Zwölfjährige dabei. Damals stieg er allerdings als Geräteturner ein. Mit 28 wechselte er zu Badminton. Mittlerweile ist der 62-Jährige als Sektionsleiter für den Ballsport einer der 200.000 Ehrenamtlichen, die vom Sportland Oberösterreich und den OÖN mit dem Preis „Dankeschön“ geehrt werden.

Die Entscheidung, die Jugendarbeit für den Ballsport im Verein zu übernehmen, wurde dem Lehrer gewissermaßen abgenommen. Seine eigenen Kinder spielten damals schon im Verein. Außerdem: „Lehrer werden da einfach gerne eingespannt, grade wenn sie Sport unterrichten. Außerdem fasziniert mich die Sportart einfach.“

Seither hat Retschitzegger große Freude an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Besonders das Vereinsleben macht ihm Spaß. „Es ist einfach schön, wenn man auf den Platz geht und dort immer Leute trifft, die man gerne sieht.“ Mit 1500 Mitgliedern spielt der Verein eine wichtige Rolle im Gemeindeleben. Auch die Anerkennung der Eltern, die sie ihm für seine Arbeit mit ihren Kindern entgegenbringen, weiß Retschitzegger zu schätzen.

Und diese Anerkennung hat er sich auch verdient: Die Badmintonsektion von Ohlsdorf kann sich jedes Jahr über einen Medaillenregen freuen. Die Badmintonmannschaft steht in der 2. Bundesliga, viele Spieler aus Ohlsdorf werden in die Nachwuchskader professioneller Mannschaften aufgenommen.

Acht bis zehn Stunden in der Woche steht Retschitzegger auf dem Platz, und auch die anderen Trainer sind oft im Einsatz.

Die Kinder, die ihn damals zur Jugendarbeit brachten, sind mittlerweile längst erwachsen und haben selbst Kinder. Im Moment besucht Retschitzegger eine seiner Töchter und deren Kinder, die es nach Großbritannien verschlagen hat. Er nutzt die Gelegenheit für Wanderungen durch die Berge von Wales. Wenn er in einem Jahr in Pension geht, möchte er auch weiterhin so viel wie möglich reisen.

