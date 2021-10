15 Meter über Böschung gestürzt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gegen 22 Uhr waren ein 83-jähriger Lenker aus Linz und seine 77-jährige Beifahrerin aus Micheldorf im Wagen der 77-Jährigen auf der Daxberger Landstraße in Richtung St. Marienkirchen an der Polsenz unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Mann in einer starken Linkskurve plötzlich von der Straße ab. Der Wagen stürzte rund 15 Meter über eine bewaldete Böschung in ein Feld und überschlug sich mehrmals, bevor er schließlich auf der Fahrerseite zu liegen kam. Eine Zeugin alarmierte die Rettungskräfte.

Der 83-Jährige und seine Beifahrerin mussten von den Feuerwehren St. Marienkirchen/P. und Gallsbach-Dachsberg aus dem Fahrzeug gerettet und vom Roten Kreuz am Unfallort erstversorgt werden. Sie wurden anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

Am Fahrzeug - ein BMW X1 - entstand Totalschaden. Die Daxberger Landstraße war für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.