Faustschlag im Fitness-Studio: "So habe ich immer alles bereinigt"

In Schalchen (Bezirk Braunau) ist es am Sonntagnachmittag zu einem handfesten Streit zwischen einem Pärchen und einer vierköpfigen Gruppe junger Leute in einem Fitness-Studio gekommen. Dabei ging es darum, wer als Nächster mit einer Hantel-Polsterung trainieren dürfe.

Ein 47-Jähriger aus Deutschland schlug einem 22-jährigen Innviertler mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser verletzt wurde. Im Anschluss trainierte der Rheinland-Pfälzer seelenruhig weiter, bis die Polizei eintraf und den Muskelmann festnahm. Es war gegen 16.15 Uhr, als der Konflikt in dem Studio entbrannte.

Eine 42-Jährige aus Höhenhart im Bezirk Braunau stritt mit der Gruppe über die Benutzung der Schulterauflage zum Trainieren mit Hanteln. Der deutsche Freund der 42-Jährigen hielt sich zunächst noch im Hintergrund auf, sah sich dann aber offenbar zum Eingreifen bemüßigt. Doch als seine Freundin begann, eine 23-jährige Studio-Besucherin zu würgen, trat auch er auf den Plan und soll zugeschlagen haben. Der 22-Jährige und die 23-Jährige benötigten ärztliche Hilfe. Die attackierten Besucher des Fitness-Studios riefen die Polizei.

"Langes Reden bringt nichts"

Die Beamten brachten die beiden Tatverdächtigen zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion. Die beiden legten ein Geständnis ab. Doch von Reue konnte bei dem 47-jährigen Deutschen keine Rede sein. Er würde Konflikte "immer so" lösen, teilte er den Polizisten völlig emotionslos mit.

Denn: "Langes Reden bringt nichts. Mit einem Faustschlag habe ich noch immer jede Situation bereinigen können", gab der durchtrainierte Mann zu Protokoll. Das Duo wurde nach der Einvernahme wieder freigelassen und auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

Es werde gegen den 47-Jährigen und seine Freundin wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung ermittelt, wie ein Sprecher der oberösterreichischen Landespolizeidirektion gestern informierte. In Österreich sei der Deutsche bisher aber noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.

