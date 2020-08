Fataler Irrtum: Motorradfahrer starb vor den Augen seiner Lebensgefährtin

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstagvormittag im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) ein Todesopfer gefordert. Ein Motorradfahrer hatte auf der Lamprechtshausener Landesstraße B156 kurz vor einer Kreuzung versucht, zwei vor ihm fahrende Autos zu überholen. Da beide Pkws langsamer wurden und der hintere Wagen rechts blinkte, dürfte der Zweiradfahrer davon ausgegangen sein, dass beide Autos nach rechts abbiegen würden.

Ein fataler Irrtum: Denn genau in dem Moment, als der 59-Jähriger zum Überholen ansetzte, bog der voranfahrende Pkw nach links ab. Der Lenker, ein 43-jähriger Innviertler, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision zwischen Auto und Zweirad, die so heftig war, dass der Deutsche und seine Ducati über die Motorhaube des Wagens in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert wurden.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Bild: Scharinger

Für den 59-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Die ebenfalls auf einem Motorrad nachfahrende Lebensgefährtin des Deutschen musste die schrecklichen Szenen mitansehen. Sie wurde noch an der Unfallstelle von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Der 43-jährige Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Braunau. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, am Motorrad Totalschaden.

Der Unfall war heuer der zwölfte tödliche Motorradunfall auf Oberösterreichs Straßen. Erst am gestrigen Freitag haben mehrere Motorradunfälle die Einsatzkräfte in den Bezirken Freistadt, Vöcklabruck und Eferding auf Trab gehalten. Drei Biker zogen sich dabei, wie berichtet, teils schwere Verletzungen zu.

