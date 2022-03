Fast zwölf Sonnenstunden pro Tag: "Raus in die Natur"

Dank des derzeitigen Hochdruckeinflusses stehe Oberösterreich ein strahlend sonniges Wochenende bevor, mit beinahe zwölf Sonnenstunden pro Tag, sagt Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Obwohl die Temperaturen im Laufe des Tages bereits den zweistelligen Bereich erreichen, bleiben die Morgenstunden weiterhin frostig. Heute, Freitag, klettern die Temperaturen von anfangs minus acht Grad auf bis zu zwölf Grad. "In der Sonne fühlen sich zwölf Grad dann schon fast wie 15 Grad oder mehr an", sagt Hofer. Einziger Wermutstropfen: Der unangenehme Ostwind mit Windspitzen bis zu 60 km/h im Flachland trübt die frühlingshafte Wärme.

Am Samstag weht der Ostwind noch mit bis zu 50 km/h, trotzdem erreichen die Temperaturen am Nachmittag um die zwölf Grad. "Jetzt kommt bei vielen die Frühjahrsmüdigkeit auf. Ich kann jedem nur raten: raus in die Natur und möglichst viel Sonne tanken", sagt Hofer.

Weniger Wind ab Sonntag

Ähnlich verhält sich die Wetterlage am Sonntag, wo die Sonne etwa 11 Stunden und 42 Minuten am Himmel zu sehen ist. Der Ostwind flacht weiter ab und erreicht nur noch bis zu 30 km/h.

Die kommende Woche bleibt ebenfalls sonnig, ab Dienstag können vereinzelt Wolkenfelder durchziehen, die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad. "Die Trockenheit wird den Landwirten noch zu schaffen machen. Das Gute ist: Durch den morgendlichen Frost werden das Pflanzenwachstum und die Blüte gebremst", sagt Meteorologin Hofer. (kap)