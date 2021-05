Fast jeder zweite getötete Pkw-Insasse war nicht angegurtet

Gurte retten Leben. Wie groß der Wahrheitsgehalt dieses Satzes ist, belegen Zahlen, die gestern vom ÖAMTC veröffentlicht wurden. Bundesweit erhob der Verkehrsclub die Gurtanlegequote von mehr als 27.000 erwachsenen Pkw-Insassen. Acht Prozent waren nicht angeschnallt (in Oberösterreich neun Prozent). "Diese Unvorsichtigkeit wirkt sich in den Unfallzahlen deutlich aus. In Oberösterreich waren von 24 im Jahr 2020 bei Unfällen getöteten Pkw-Insassen elf nicht angeschnallt", sagt ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer.

Die ÖAMTC-Erhebung zeigte außerdem, dass die Moral zum Anlegen eines Gurtes auf den Rücksitzen deutlich geringer ausgeprägt ist. Nur 87 Prozent der beobachteten Pkw-Insassen auf dem Rücksitz waren angeschnallt. "Wer jedoch hinten sitzt und sich nicht anschnallt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch den davor Sitzenden. Das untermauern auch ÖAMTC-Crashtests", sagt Großauer. In den vergangenen fünf Jahren erlitt knapp ein Drittel der in einem Pkw verunfallten Personen, die nicht gesichert waren, schwere oder gar tödliche Verletzungen. Bei angeschnallten Personen waren es nur neun Prozent.

Selbst bei einem Aufprall mit Tempo 30 sind die freiwerdenden Kräfte so groß, dass man sich nicht mehr mit Armen und Beinen abstützen kann – auch das zeigten die Crashtests. Daher sollte der Gurt selbst bei kurzen Fahrten im Ortsgebiet angelegt werden, denn rund zwei Drittel aller Unfälle passieren im Ortsgebiet.