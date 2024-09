Fast fertig: Die neue Linzer Brücke braucht einen Namen

Noch sei es nicht an der Zeit, zurückzublicken, sagt Franz Sempelmann, als er mit seinem Kleinwagen von der Eferdinger Bundesstraße in den Baustellenbereich einfährt. Dann nähert er sich in Schrittgeschwindigkeit dem Licht am Ende des Tunnels. Dort angekommen, überquert er die Donau über die neue Seilbrücke.

Die Runde von der Linzer (B129) zur Urfahraner Seite (B127) und wieder zurück hat Symbolcharakter: In der ersten, heißen Phase des Westring-Projekts ist endlich ein Ende in Sicht. Der Bau der Brücke samt seiner Tunnelein- und -ausfahrten soll in Kürze abgeschlossen sein. "Nur die Beleuchtung der Brücke fehlt noch", sagt Sempelmann, der für das Großprojekt der Asfinag verantwortlich ist. Zuletzt wurden die Gesamtkosten auf 1,18 Milliarden Euro geschätzt.

Heuer sollen die Brücke sowie die gelb markierten Tunnelröhren – links B127, rechts B129 – für den Verkehr freigegeben werden. Bild: Asfinag

Verkehrsfreigabe im Spätherbst

Die Fertigstellung der ersten Bauetappe wird am Freitag, 25. Oktober, nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit groß gefeiert – inklusive Schifffahrten und Lasershow. Bis die Brücke für den Verkehr freigegeben wird, müssen sich Pendler aber voraussichtlich bis Dezember gedulden. Ziel ist es, die Brücke im Spätherbst zu eröffnen, sagt der Projektleiter. Aktuell befindet sich die Tunneltechnik auf dem Prüfstand, diverse Notfälle wie Brände oder Geisterfahrer werden simuliert. Bisher seien alle Komponenten funktionsfähig, sagt Sempelmann. Nach der Asfinag sind die Behörden an der Reihe. Sobald der finale Test bestanden ist, kann der Verkehr über die neue Brücke fließen.

Als "Westring-Brücke" scheint sie auf Google Maps auf – das wird sich bald ändern. Der endgültige Name der 13.000 Tonnen schweren Brücke, die von 24 Seilen getragen wird, steht Anfang Oktober fest. Dann wird eine Jury aus allen Vorschlägen, die Leserinnen und Leser in den kommenden zwei Wochen einsenden (siehe unten), einen Gewinner ermitteln.

Gleichzeitig laufen die Planungen für die nächste Etappe der Linzer Autobahn A26: Unterhalb des Freinbergs wird ein 3,2 Kilometer langer Autobahntunnel errichtet. Mit den Sprengungen auf der Donauseite beginnt die Asfinag voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2026, fertig soll der Mittelteil 2032 sein. Letzter Schritt ist der Neubau der Westbrücke über die Gleise. Läuft alles wie geplant, kann Franz Sempelmann im Jahr 2035 auf 16 Jahre Bauzeit zurückblicken.

Wie soll sie heißen?

Die Bezeichnung "Westring-Brücke" findet Projektleiter Franz Sempelmann unpassend, "weil es nicht wie ursprünglich geplant ein Ring wird". Auch "Westbrücke" kommt nicht infrage: "Den Namen trägt schon die Brücke in der Nähe des Bahnhofs."

Aufruf: Wie also soll das Herzstück der A26, die vierte Donaubrücke in Linz, heißen? Die Bevölkerung ist gefragt: Asfinag und OÖNachrichten suchen Namensvorschläge, die Leserinnen und Leser per E-Mail an bruecke@nachrichten.at schicken können. Eine Jury bestimmt Anfang Oktober den Sieger.

Verena Gabriel

