Fast ein Fünftel des Baulandes ist ungenutzt

Dass Bodenverbrauch ein emotionales Thema ist, zeigt nicht nur die umstrittene Widmung von "Ehrenfeld II" in Ohlsdorf. In der Raumordnung treffen oft zuwiderlaufende Interesse von Gemeinden, Bau- und Landwirtschaft sowie Umweltschutz aufeinander. Besonderes Augenmerk liegt in der Debatte auf Baulandreserven. Vielfach nutzen die Grundbesitzer sie als Wertanlage – gleichzeitig ist die Nachfrage nach Bauland in vielen Gemeinden groß, der Druck für Umwidmungen steigt.