Boden ist ein begrenztes Gut. Wie er genutzt wird, löst nicht erst seit der umstrittenen Umwidmung für das Betriebsbaugebiet "Ehrenfeld II" in Ohlsdorf (die OÖNachrichten haben berichtet) eine hitzige Debatte aus. Wie Daten aus dem Wirtschaftsressort des Landes zeigen, verfügt Oberösterreich über riesige Reserven an bereits gewidmetem Bauland. 61.640 Hektar Bauland gibt es in Oberösterreich, das entspricht einem Anteil von etwas mehr als fünf Prozent an der Landesfläche. Zum Vergleich: