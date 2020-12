Fast alle Länder wollen Gratis-Tests verlängern

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) erneuerte sein Angebot, das Linzer DesignCenter zu den selben Konditionen wie beim Massentest als dauerhafte Teststation zur Verfügung zu stellen. Dort könnten bis zu 5100 Menschen pro Tag auf das Virus getestet werden.

Das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariterbund könnten dort gemeinsam die Tests durchführen. Der Teststandort im DesignCenter solle sowohl den Bedarf der Landeshauptstadt als auch jenen des Bezirks Linz-Land abdecken. Der dortige Bezirkshauptmann, Manfred Hageneder, habe bereits Interesse an einem gemeinsamen Teststandort bekundet, sagt Luger.

Neben Oberösterreich wollen auch Wien, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg weiterhin kostenlose Testungen anbieten.

Am konkretesten sind die Planungen dafür in Tirol: Für die Tests, die am 19. Dezember starten sollen, ist eine Voranmeldung nötig, die ab Mittwoch möglich sein wird. In jedem Bezirk werde es eine Teststraße geben, in der Stadt Innsbruck sogar mehrere. Die Auswertung erfolgt an Ort und Stelle in den Screening-Straßen.

Die Steiermark, Kärnten und Salzburg prüfen noch, ob für die Bevölkerung über die Weihnachtsfeiertage derartige Testmöglichkeiten bereitgestellt werden können. Nur aus dem Burgenland kam eine Absage: Weitere Gratis-Tests vor Weihnachten seien seitens des Landes derzeit nicht geplant.

OÖN-Politik-Chef Wolfgang Braun zu den Massentests An den Massentests von Freitag bis Montag nahmen 25,2 Prozent der Oberösterreicher teil. Waren die Erwartungen zu hoch angesetzt? OÖN-Politik-Chef Wolfgang Braun im OÖN-Talk.

Endergebnis des Massentests

Gestern Abend lag dann auch das offizielle Endergebnis der von Freitag bis Montag durchgeführten Massentests in Oberösterreich vor. Demnach unterzogen sich 322.060 Oberösterreicher zwischen 11. und 14. Dezember einem Antigen-Test. Das sind 25,8 Prozent der testfähigen Bevölkerung. 1292 Antigen-Tests waren positiv. Die bisher ausgewerteten PCR-Tests bestätigten das Ergebnis in 77 Prozent der Fälle. Rechnet man die Testungen der 3135 Polizisten und 25.935 Lehrer hinzu, erhöht sich die Teilnahmequote auf 28,1 Prozent. Die Zahl der positiven Tests erhöht sich dann auf 1335.

Vor allem Oberösterreicher im Alter von 50 und 69 Jahren nahmen eifrig an den Massentests teil. Diese Altersgruppe stellte einen Anteil von 39,5 Prozent aller Getesteten.

