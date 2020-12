Fast 6000 Anzeigen wegen Covid-Verstößen seit Mitte November

Seit Beginn des harten Lockdowns am 17. November hat das Innenministerium 5968 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz registriert. Dazu kamen 2284 Organmandate nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz und nach dem Epidemiegesetz 1950. Die meisten Anzeigen und Organmandate wurden in Wien ausgestellt (2764). Dahinter folgt Oberösterreich mit 1521 Anzeigen und Organmandaten. Im bevölkerungsreicheren Niederösterreich waren es dagegen nur 876, in der Steiermark 982. Dass die Oberösterreicher besondere Corona-Muffel seien, will Landespolizeidirektor Andreas Pilsl aus der vergleichsweise hohen Zahl der Verstöße nicht herauslesen: "Es ist sicher eine Frage der Kontrollintensität." In Oberösterreich seien auch kaum Strafmandate ausgestellt worden. Die weitaus meisten Fälle seien bei der Gesundheitsbehörde angezeigt worden. Das heißt: Es muss nicht unbedingt zu Strafen gekommen sein. Die häufigsten Verstöße gab es in Bezug auf Abstandhalten, Maskenpflicht und Einhaltung der Sperrzeiten.

