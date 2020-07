Fast 500 Corona-Kranke: Wieder mehr Neuinfektionen in Oberösterreich

In Oberösterreich ist die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag erneut gestiegen. 24 Fälle sind von Mittwochabend bis Donnerstagmittag dazugekommen, die Zahl der aktiv Erkrankten betrug 492. Damit gilt Oberösterreich weiterhin als Corona-Hotspot Österreichs. In Wien, dem am zweitstärksten betroffenen Bundesland waren mit Stand Donnerstag gut 100 Personen weniger erkrankt. Rückläufig war die Zahl der Quarantänefälle, sie lag bei 3.203 Personen. 23 Covid-19-Patienten wurden im Spital behandelt, keiner davon lag auf einer Intensivstation.

Mehr Tests als je zuvor

Die meisten Fälle (154) wurden aus dem Bezirk Linz-Land gemeldet. Auf Platz zwei rangierte am Donnerstag die Stadt Linz mit 124 Fällen, gefolgt vom Bezirk Perg mit 40 Fällen. Der "Pfingstkirchen-Cluster", der zuletzt stagniert hatte, ist wieder gewachsen – von 179 auf 190 Fälle. Bei den neu Erkrankten handelt es sich aber hauptsächlich um bereits bekannte Kontaktpersonen, die auch schon in Quarantäne waren, teilte der Krisenstab des Landes mit. Bei der Zahl der durchgeführten Tests hat das Land aufgeholt: Am Mittwoch wurden 1.973 – der höchste Wert bisher – durchgeführt, zu Wochenbeginn war man noch bei gut 1.100 gelegen.

Zwei neue Fälle wurden aus Oberösterreich Schulen gemeldet: An der Berufsschule Ried im Innkreis wurde eine Schülerin positiv getestet, an der NMS Haid II ist ein Schüler betroffen.

