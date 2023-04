Fast 200 km/h: Raser auf der Westautobahn gestoppt

Er fuhr fast doppelt so schnell als erlaubt: Mit 197 km/h bei erlaubten 100 km/h raste ein 44-jähriger Salzburger am Sonntagnachmittag über die A1 in Fahrtrichtung Wien. Eine Zivilstreife war gegen 15:30 Uhr auf auf Höhe Allhaming auf den Mann aufmerksam geworden, weil er viel zu schnell und zudem noch unsicher unterwegs war.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das geeichte Tachometer mit Videoaufzeichnung zeigte bei der Nachfahrt Durchschnittsgeschwindigkeiten von 195 km/h bei erlaubten 130 km/h sowie mit 197 km/h bei erlaubten 100 km/h, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Bei der Abfahrt Traun stoppten die Polizisten den Raser. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben, zudem wird er angezeigt.

Immer wieder gehen der Polizei auf der Westautobahn im Bereich Allhaming Schnell-Fahrer ins Netz: Erst Ende März war ein 23-jähriger Rumäne wegen massiver Geschwindigkeitsübertretung aus dem Verkehr gezogen worden. Der junge Mann war – wie berichtet – mit bis zu 230 Stundenkilometern über die A1 gebrettert – bei nasser Fahrbahn und Regen. Einen driftigen Grund für sein Fehlverhalten konnte er nicht nennen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.