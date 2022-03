Fast 11.000 Neuinfektionen in Oberösterreich

Die Zahl der aktiven Fälle beträgt damit 59.530, in Quarantäne sind 76.739 Personen. Die Sieben Tages-Inzidenz im Bundesland liegt aktuell bei 3.565. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg von 2.569 am Dienstag auf 2.573 am Mittwoch. Die Bettenbelegung auf den Normalstationen sank um elf auf 435. Die Zahl der Intensivpatienten stieg um zwei auf 25.

Der Höhepunkt der Omikron-Infektionswelle werde voraussichtlich nächste Woche sein, sagte Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum, am Montag. Für die Situation in den Krankenhäusern bedeutet das: "Bis Mitte April wird es eine erhebliche Belastung geben, dann könnten sich die durch Covid verursachten Belagszahlen halbieren, "auf eine für den Betrieb verträgliche Dosis".