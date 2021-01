Fast 108.000 haben sich in OÖ für Covid-Impfung registriert

107.763 Oberösterreicher (Stand Sonntagnachmittag) haben sich bisher für eine Corona-Schutzimpfung seit 15. Jänner registrieren lassen. Neu ist seit Samstag, dass sich alle über 16-Jährigen online auf www.ooe-impft.at vormerken lassen können. Dazu werden Namen, Telefonnummer, E-Mail- und Postadresse und Geburtsdatum abgefragt, aber keine gesundheitlichen Daten. Diese Registrierung ist aber noch keine konkrete Anmeldung, betont das Land Oberösterreich. Auch sei mit dem Zeitpunkt der Registrierung keine Reihung verbunden. Diese erfolgt auf Basis der Prioritätenreihung des nationalen Impfgremiums, so das Land OÖ.

Neben der Online-Registrierung gibt es aber weiterhin die Möglichkeit, sich telefonisch für eine Corona-Impfung zu melden oder persönlich während der Öffnungszeiten beim Land Oberösterreich. Wer sich gemeldet hat, wird per E-Mail oder SMS informiert, wann die nächste Impfmöglichkeit besteht und wann welche Gruppen zur Impfung vorgesehen sind. Mehrere OÖN-Leser haben sich bereits registrieren lassen, sind aber mit den Datenschutzrichtlinien nicht einverstanden. Denn jeder muss einwilligen, dass seine IP-Adresse zur Analyse an Google in die USA – die als unsicherer Drittstaat bezeichnet werden – übermittelt wird. "Warum schickt das Land OÖ mein Interesse an einer Covid-Impfung zur Analyse in die USA? Wer bezahlt oder kassiert dafür?", fragt eine Linzerin.

Es werden keine Daten übermittelt, ausschließlich die IP-Adresse, versichert der Krisenstab des Landes auf Anfrage.

"Google reCaptcha, das hier zum Einsatz kommt, ist eine weit verbreitete Technologie, um Webseiten vor Angriffen zu schützen, und wird auch von anderen Bundesländern sowie dem Bund verwendet. Die Übermittlung der IP-Adresse an Google dient also ausschließlich zum Schutz der Website und damit der von allen Nutzern eingegeben Daten vor Hackerangriffen", heißt es in der Stellungnahme. Die tatsächlichen Impfmöglichkeiten hängen von den Umfängen der Lieferungen ab, die zweiten Teilimpfungen seien gesichert. (mpk)

