Faschingsfinale in Oberösterreich: Narrisch sama!

STEYRLING. Die Narren sind los: Das Wochenende stand ganz im Zeichen bunter Faschingsumzüge.

Ein ausgefuchstes Kostüm (Spitzbart) Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Aus allen Rohren feuerten die Spaßkanonen am vergangenen Wochenende: Zwar geht der Fasching erst morgen am Faschingsdienstag ins Finale, mit den zahlreichen Umzügen erreichte die Narrenzeit aber bereits am Samstag und am Sonntag in Oberösterreich ihren Höhepunkt.

„Hauptstadt“ des Faschings war heuer Steyrling in der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf), wo am Sonntag der offizielle Landes-Faschingsumzug über die Bühne ging. Rund 1500 Menschen säumten die Ortschaft, rund 20 verschiedene Gruppen und Gilden präsentierten ihre Kostüme, Narrenwagen rollten durch das Dorf. Das bunte Treiben konnte sich auch der Ehrengast, Landeshauptmann Thomas Stelzer, nicht entgehen lassen.

In Gmunden lud das Hatschataler Faschingskomitee zum Umzug. Zwischen Klosterplatz und Kupferzeile tummelten sich zweibeinige „Rindviecher“, Gardemädchen und Woodstock-Hippies. In Leonstein in der Gemeinde Grünburg marschierte gar die britische Leibgarde auf, um die winkende Queen zu eskortieren – dem „Brexit“ sei Dank.

In Ebensee erreicht das närrische Spektakel heute am Rosenmontag seinen Höhepunkt. Der Fetzenzug zählt seit 2011 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. In Linz steigt heute auch der zum Fasching zählende Polizeiball.

